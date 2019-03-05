2019-03-05T08:48:39+03:00
Общество

Девушке из Нефтеюганска грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Она сбывала их через «тайники»
Алена Кульмухаметова
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Девушке из Нефтеюганска грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыДевушке из Нефтеюганска грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Молодость придётся провести в тюрьме 21-летней девушке из города Нефтеюганск за особо опасное преступление.

Накануне Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении горожанки. Она обвиняется в совершении преступлений в незаконном сбыте наркотиков, совершенном в составе организованной преступной группы, в крупном размере.

С мая по июль 2018 года злоумышленница, действуя в составе банды с неустановленным лицом, реализовала через «тайники-закладки» наркозависимым жителям города различные наркотики синтетического происхождения.

При попытке совершения очередного преступления злоумышленница задержана сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято 105 грамм наркотических средств.

В отношении обвиняемой по ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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