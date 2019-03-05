Девушке из Нефтеюганска грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
Молодость придётся провести в тюрьме 21-летней девушке из города Нефтеюганск за особо опасное преступление.
Накануне Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении горожанки. Она обвиняется в совершении преступлений в незаконном сбыте наркотиков, совершенном в составе организованной преступной группы, в крупном размере.
С мая по июль 2018 года злоумышленница, действуя в составе банды с неустановленным лицом, реализовала через «тайники-закладки» наркозависимым жителям города различные наркотики синтетического происхождения.
При попытке совершения очередного преступления злоумышленница задержана сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято 105 грамм наркотических средств.
В отношении обвиняемой по ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU