2019-03-05T08:36:21+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске за сутки выпала полумесячная норма осадков

В городе КамАЗами вывозят снег
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске за сутки выпала полумесячная норма осадков. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске за сутки выпала полумесячная норма осадков. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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По прогнозам синоптиков обильные снегопады продолжатся всю предстоящую неделю. Только за минувшие сутки в Ханты-Мансийске выпало около 60% от месячной нормы осадков.

Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности в субботу. В настоящий момент в ликвидации последствий снегопада задействованы около 100 единиц различной техники.

Управляющие компании также оперативно мобилизовали силы для уборки снега во дворах. О проделанной работе коммунальщики уже утром отчитались заместителю главы города, директору Департамента городского хозяйства Сергею Волчкову на рабочем совещании.

- Прошу вас оперативно заниматься уборкой снега и ежедневно к концу рабочего дня отчитываться о проведенных мероприятиях и о положении дел,– сказал руководителям предприятий ЖКХ директор департамента городского хозяйства Сергей Волчков.

Он также напомнил, что все подъездные пути к объектам социального назначения, школам и детским садам, больницам, а также стоянки возле образовательных учреждений должны быть расчищены в первую очередь.

Управляющим компаниям дан указ обеспечить беспрепятственный проезд во дворах многоквартирных домов и очистить от снега пешеходные дорожки, а также расчистить крышки люков инженерной инфраструктуры, в первую очередь, пожарных гидрантов. Продолжать очистку кровли домов от снежных масс. При этом своевременно и активно информировать жильцов о проведении данных мероприятий.

Напомним, всего с начала этой зимы с улиц города вывезено около 800 тысяч кубометров снега, для сравнения за весь зимний период 2017\2018 было убрано почти один миллион кубов снега. Только за последние сутки с городских дорог, дворов и проездов убрано около 30 тысяч кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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