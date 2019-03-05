2019-03-05T08:14:39+03:00
Общество

Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки

Ставки снижены по новым кредитным картам без предодобренного предложения до 23,9–25,9% — в зависимости от их уровня
Алена Кульмухаметова
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Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Сбербанк с 1 марта снизил ставки по кредитным картам массовой линейки.

Ставки снижены по всем новым кредитным картам без предварительно одобренного предложения:

- на 2 процентных пункта (п. п.), до 25,9% годовых — по картам уровня Classic и Gold;

- на 2 п. п. до 23,9% — для премиальных кредитных карт.

Остальные параметры продуктов остаются без изменения — всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС-информированием обо всех операциях по карте, а по картам уровня Classic и Gold есть возможность оформления с бесплатным первым годом обслуживания.

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

- Благодаря интересному продуктовому предложению и продуманной кредитной политике число клиентов и портфель кредитных карт Сбербанка постоянно растет при поддержании стабильно низкого уровня кредитного риска. Мы признательны нашим клиентам за доверие и лояльность и ожидаем, что благодаря новым условиям еще больше людей захотят воспользоваться нашими продуктами.

За 2018 год портфель кредитов по картам Сбербанка вырос на 15%, а число клиентов превысило 18 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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