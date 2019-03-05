Голодный сургутянин пытался обокрасть супермаркет

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-05T08:00:01+03:00

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Безденежье и голод толкнули жителя Сургута на преступление. Мужчина решился на кражу продуктов, но ему помешали стражи порядка.

Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, полицейскими Сургута возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины за попытку кражи. Находясь в гипермаркете, гражданин пытался похитить продукты питания на сумму 3000 рублей. Похищенное изъято. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 30, из них: 3 случая мошенничества и 7 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU