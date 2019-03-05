2019-03-05T07:56:46+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 14 человек

Задержаны 9 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 14 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 14 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Массовая авария, в которой пострадали четыре человека, произошла 4 марта на 4 км автодороги «Нягань-Талинка».

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, водитель «Вольво FH TRUCK», двигаясь со стороны посёлка Талинка в сторону Нягани не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и врезался в «МАН TGS 19.400», который в результате удара совершил наезд на стоящий большегруз «МАН TGS 28.360» и автомобилем «Фиат Дукато».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Вольво» и 4 пассажира «Фиат Дукато».

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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