СЕГОДНЯ 07:47 2019-03-05T07:47:55+03:00

В Югре за неделю задержаны 132 нетрезвых водителя. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Госавтоинспекторами Югры только за неделю выявлено 132 водителя с признаками опьянения, управлявших транспортными средствами. При этом в выходные количество пьяных за рулём увеличивается. Так, в период с 1 по 3 марта были задержаны 37 нетрезвых водителей.

Как сообщили в ведомстве, 19 человек уже не впервые задержаны за это нарушение. Автовладельцы уже были лишены права управления автомобилем, но вновь сели пьяными за руль.

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах нетрезвого управления автомобилем в дежурные части подразделений ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

Кроме того, Федеральным законом увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо смерть двух или более лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU