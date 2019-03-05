В Нижневартовске рецидивист вынес из чужой квартиры телевизор

СЕГОДНЯ 07:31 2019-03-05T07:31:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На очередную кражу решился вартовчанин. Скрыть преступление ему не удалось.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже телевизора стоимостью 20 000 рублей. 33-летний мужчина, совершил кражу, находясь в квартире пострадавшей. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: кража, разбой, вымогательство и причинение телесных повреждений. Арестован один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU