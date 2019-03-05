2019-03-05T06:58:31+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске пожарные вынесли из полыхающей пятиэтажки мужчину

Пожар ликвидировали за 20 минут
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске пожарные вынесли из полыхающей пятиэтажки мужчину. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Нефтеюганске пожарные вынесли из полыхающей пятиэтажки мужчину. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме во 2 микрорайоне города Нефтеюганск поступило диспетчеру в субботу, 2 марта, поздним вечером.

«В 23:32 2 марта поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Пожар ликвидирован в 00-11. К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России» - говорится в сообщении регионального МЧС.

Огнеборцы прибыли на место через семь минут первое подразделение было на месте. Спасатели обнаружили, что из окна на 5 этаже идет дым. В аппаратах со сжатым воздухом пожарные поднялись на пятый этаж, лестничная клетка была задымлена. Первой из квартиры сотрудники вывели женщину. В процессе эвакуации она объяснила, что в квартире еще находятся мужчина и ребенок.

Обследуя задымленную квартиру, в коридоре на полу был обнаружен мужчина без признаков жизни. Его тут же вынесли и передали специалистам скорой помощи. В ходе дальнейшего обследования остальных помещений квартиры пожарным ребенка обнаружить не удалось. Тогда хозяйка квартиры перезвонила своей матери и установила, что ребенок находиться у бабушки.

Буквально в течение 25 пожар был ликвидирован. Огнем повреждено около 10 квадратных метров квартиры. Пострадавшего доставили в медучреждение.

Причина случившегося устанавливается дознавателями МЧС России. На данный момент специалисты предполагают, что к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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