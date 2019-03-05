СЕГОДНЯ 06:41 2019-03-05T06:41:59+03:00

Погода в Югре 5 марта: облачно и небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

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Во вторник 5 марта в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой снег. При усилении ветра метель. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -5,-10 градусов, местами -11,-16 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Слабая метель. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -8,-10 градусов.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -9 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, снег. Ветер юго-западный, западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU