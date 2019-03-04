В Когалыме на родину выдворили 10 нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-04T15:56:52+03:00

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Сто пятьдесят объектов, где предположительно могли находиться мигранты, проверили полицейские Когалыма в ходе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов.

Решением Когалымского городского суда 10 иностранных граждан были выдворены за пределы страны.

Кроме того, было возбуждено четыре уголовных дела – два за использование заведомо подложных документов и два за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Так, 42-летний житель города предоставил фиктивную постановку на миграционный учет в жилом помещении, расположенном по улице Мира, гражданину республики Таджикистан. При этом иностранец проживал по другому адресу.

Во втором случае 20-летний местный житель также предоставил фиктивную постановку на миграционный учет в жилом помещении, расположенном в СОНТ «Приполярный», одному иностранцу

В отношении когалымчан возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU