В Когалыме на родину выдворили 10 нелегальных мигрантов
Сто пятьдесят объектов, где предположительно могли находиться мигранты, проверили полицейские Когалыма в ходе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов.
Решением Когалымского городского суда 10 иностранных граждан были выдворены за пределы страны.
Кроме того, было возбуждено четыре уголовных дела – два за использование заведомо подложных документов и два за фиктивную регистрацию иностранных граждан.
Так, 42-летний житель города предоставил фиктивную постановку на миграционный учет в жилом помещении, расположенном по улице Мира, гражданину республики Таджикистан. При этом иностранец проживал по другому адресу.
Во втором случае 20-летний местный житель также предоставил фиктивную постановку на миграционный учет в жилом помещении, расположенном в СОНТ «Приполярный», одному иностранцу
В отношении когалымчан возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU