В Югре строительную фирму обвиняют в сокрытии от налоговой 33 миллионов рублей
В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством ООО «Строй-Монтаж» от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следственного комитета Югры, фирма не уплатила налоги на сумму 33 миллиона рублей.
Долг образовался в период за 2013 – 2015 годы. С руководства фирмы, занимающегося на территории округа производством электромонтажных работ сейчас пытаются взыскать недостающие миллионы.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена налоговая экспертиза. Изучается документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации с контрагентами.
ИСТОЧНИК KP.RU