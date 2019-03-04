СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-04T15:51:12+03:00

В Югре строительную фирму обвиняют в сокрытии от налоговой 33 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством ООО «Строй-Монтаж» от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следственного комитета Югры, фирма не уплатила налоги на сумму 33 миллиона рублей.

Долг образовался в период за 2013 – 2015 годы. С руководства фирмы, занимающегося на территории округа производством электромонтажных работ сейчас пытаются взыскать недостающие миллионы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена налоговая экспертиза. Изучается документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации с контрагентами.

ИСТОЧНИК KP.RU