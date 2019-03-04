СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-04T15:31:18+03:00

В ХМАО дан старт Кубку России по спортивному туризму. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

В Нягань приехали более 40 лыжников

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Накануне, 3 марта, в Нягани состоялось официальное открытие Финала Кубка России по спортивному туризма на лыжных дистанциях.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», для участия в соревнованиях в Югру приехало более 40 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Вологодской областей, Ямала, и республики Марий Эл.

Почетными гостями праздника стали олимпийские чемпионы Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Гости праздника пожелали стойкости и упорства соревнующимся, и победы сильнейшим.

На открытии с приветственной речью к участникам и гостям состязания обратились директор Департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, глава города Нягани Иван Ямашев.

ИСТОЧНИК KP.RU