В Сургуте рядом с детским садом «Искорка» обнаружили двух голых окровавленных мужчин

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-04T15:21:23+03:00

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Сегодня утром в детском саду «Искорка» на улице Профсоюзов 40/1 города Сургут произошёл инцидент. Около восьми часов утра на территории детсада был замечен голый окровавленный мужчина.

На место выехал наряд полиции и машина скорой помощи. Оказалось, что «морж» ранее был судим за наркотики.

Вскоре очевидцы сообщили о «собрате» голого мужчины. В одном из домов неподалёку от детсада также обнаружен голый окровавленный мужчина.

Выяснилось, что мужчины из одной компании. Вместе выпивали, но на фоне алкогольного опьянения вспыхнул конфликт и драка. Этим и объясняется состояние и внешний вид мужчин.

- Первыми в дошкольное учреждение прибыли медики и забрали мужчину в медучреждение на освидетельствование, так как он был в состоянии глубокого алкогольного опьянения, далее из соседнем доме был обнаружен мужчина, также обнаженного и со следами крови. Последний пояснил, что они вместе распивали алкогольные напитки, после чего произошел конфликт, - сообщили в пресс-службе полиции Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU