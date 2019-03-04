СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-04T15:03:16+03:00

Автоинспекторы Югры за неделю раскрыли четыре угона автомобилей. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Только за неделю было угнано шесть машин

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Госавтоинспекторами Югры за неделю раскрыто 28 преступлений, в том числе четыре угона автомобилей.

Как сообщили в ведомстве, объектами неправомерного завладения стали марки: два «ВАЗа», «ГАЗ», «Нива», «ДЭУ» и «Хендай».

Все угоны совершены с дворовой территории вечером и ночью. Два угона зарегистрированы в Ханты-Мансийске, по одному в Нижневартовске, Пыть-Яхе, Сургуте и Кондинском районе. В трех случаях совершению преступления способствовало потребление спиртных напитков.

Добавим, что сотрудниками ГИБДД территориальных органов МВД России раскрыто 28 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела: угон – 4, наркотики – 2, подделка документов – 1, причинение тяжкого вреда здоровью – 2, фиктивная регистрация ¬– 1 и управление ТС в состоянии опьянения, будучи лишенным – 18.

ИСТОЧНИК KP.RU