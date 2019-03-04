В Ханты-Мансийске появился новый этно-тур «Живая легенда Югры»
Ханты-Мансийск станет частью новой экскурсионной программы от туристической компании «ЮграМегаТур».
Участники тура посетят лучшие музеи окружной столицы, а также проведут день в самом настоящем действующем этнографическом стойбище — родовом угодье семьи Кантеровых, представителей коренных народов севера ханты и манси.
- Каждый год наши туроператоры создают новые интересные экскурсионные программы, благодаря которым гости региона больше узнают о национальных, природных и гастрономических особенностях Югры. Повышенный спрос на этнографический туризм рождает уникальные предложения. Особенностью межрегионального тура «Живая легенда Югры» станет посещение действующего стойбища, расположенного в 125 км от Сургута, — прокомментировала Дина Гуц, заместитель директора управление по развитию туризма и внешних связей.
По словам организаторов, туристы испытают на себе исконные условия проживания коренных малочисленных народов севера, получат ответы на самые популярные вопросы, задаваемые аборигенами отведают блюда простой, но вкусной и необычной северной кухни, приобретут на память сувенир или смастерят оберег своими руками.
ИСТОЧНИК KP.RU