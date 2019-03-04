СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-04T14:43:46+03:00

В Когалыме усилят работы по очистке снега. Фото с сайта pixabay.com

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На Югру обрушился циклон. Второй день в округе идут сильные снегопады. Все дорожники вышли на борьбу со стихией.

Так, глава города Когалым Николай Пальчиков дал поручение соответствующим службам усилить работы по очистке города от снега.

- В связи с метелью и снегопадом в первую очередь необходимо сконцентрировать усилия на очистке тротуаров и дорог, при этом продолжить работы по вывозу снега из микрорайонов и не отступать от графика по очистке дворовых территорий, - подчеркнул глава города. – При необходимости привлечь технику муниципальных предприятий.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма, только за прошедшую неделю вывезено свыше 9 тысяч кубометров снега. Всего же за февраль вывезено 27 204 кубометров снега.

Добавим, что сегодня работы ведутся на территории Центральной площади, производится патрульная очистка дорог и тротуаров. Снег чистят во дворах 10-го и 13-го микрорайонов, по ул. Береговая и Студенческая в левобережье.

ИСТОЧНИК KP.RU