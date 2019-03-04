Всевдопокупатель с «Авито» снял с карты продавца из Сургута 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-04T14:24:00+03:00

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В полицию Сургута с заявлением о краже денег с банковской карты денег обратился 36-летний житель города.

Полицейские установили, что потерпевший на сайте бесплатных объявлений «Авито» разместил информацию о продаже спецтехники.

На телефон, указанный в объявлении, позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести погрузчик. Обсудив все детали сделки, звонивший попросил назвать данные банковской карты для перевода денег за товар, а также пароли, которые поступят в смс-сообщениях. Заявитель, не подозревая о корыстном умысле псевдопокупателя, сообщил ему все данные. Вскоре с банковского счета потерпевшего списались 200 тысяч рублей.

Сургутские оперативники вместе с коллегами из Приморского края установили и задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Им оказался 32-летний неработающий житель города Дальнегорска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что специалисты «Авито» регулярно предупреждают своих пользователей о мошенниках на сайте и рекомендуют не переводить деньги, не видя товара.

ИСТОЧНИК KP.RU