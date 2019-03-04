2019-03-04T14:02:00+03:00
Общество

В ближайшие сутки неблагоприятная погода в Югре не изменится

Водителям рекомендуют двигаться с небольшой скоростью
Алена Кульмухаметова
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В ближайшие сутки неблагоприятная погода в Югре не изменится. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ ближайшие сутки неблагоприятная погода в Югре не изменится. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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По данным региональной метеослужбы, 5 марта в Югре сохранятся неблагоприятные погодные явления: местами небольшой, ночью в восточных районах умеренный снег. При усилении ветра, скорость которого может достигать 17 метров в секунду, будет метель. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС Нижневартовска.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям двигаться со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за ситуацией, соблюдать дистанцию, а также быть внимательными, приближаясь к перекресткам, пешеходным переходам, остановкам и местам большого скопления людей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112.

Добавим, по информации метеослужбы, циклон пришел с Запада. Холодный фронт принес с собой метель и снегопад. Предполагается, что завтра влияние циклона пойдет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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