2019-03-04T13:56:45+03:00
Происшествия

В Когалыме с наркотиками задержали юношу

Он купил запрещенное средство для личного употребления
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме с наркотиками задержали юношу. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Когалыме с наркотиками задержали юношу. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Восемнадцатилетнему парнишке из Когалыма грозит до 10 лет лишения свободы за запрещённую покупку в Интернете. Оперативники нашли у молодого человека наркотики.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, юноше был задержан днём на улице Бакинской города Когалым.

В кармане брюк подозреваемого полицейские обнаружили сверток с веществом темного цвета. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством массой 0,37 грамма. Молодой человек пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления через сеть Интернет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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