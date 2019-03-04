Фестивальная ночь собрала 2000 жителей Югры
Фестивальная ночь в рамках 17-го фестиваля «Дух огня» состоялась в субботу, 2 марта, в Ханты-Мансийске.
Этот уникальный арт-проект проводится уже во второй раз и стал «фишкой» кинофорума. В этом году его посетили более 2 тысяч человек.
Как сообщили в депаратменте культуры, с вечера и до глубокой ночи в «Югра-Классик» для гостей работали 7 площадок – от фойе «Свет Оникса» до Большого и Органного залов. И на каждой – сюрприз: встреча с кинозвездой, спектакль, мастер-класс, выступление известного музыканта или целого оркестра.
В открытии «Ночи» приняла участие почетная гостья фестиваля, известная немецкая актриса Настасья Кински. Она поприветствовала участников вечера.
- Сегодня я пообщалась с удивительными, особенными детьми. Эта встреча наполнила меня любовью и благодарностью… Совершайте добрые поступки, вершите благие дела ради мира во всем мире!
Актриса восхитилась зимой и природой сибирского края и отметила, что быть в таком прекрасном месте – для нее особое переживание.
«Гвоздем» фестивальной ночи стала концертная программа, посвященная музыке мирового кино, в исполнении Духового оркестра Югры под управлением маэстро Сергея Свиридова.
Завершилась грандиозная Ночь уже по традиции дискотекой.
Напомним, что акция Фестивальная ночь – один из проектов культурной программы Международного кинофестиваля «Дух огня».
ИСТОЧНИК KP.RU