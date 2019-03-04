2019-03-04T13:37:43+03:00
Общество

Фестивальная ночь собрала 2000 жителей Югры

Уникальный арт-проект проводится уже во второй раз
Алена Кульмухаметова
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Фестивальная ночь собрала 2000 жителей Югры. Фото с сайта департамента культуры ХМАО-ЮгрыФестивальная ночь собрала 2000 жителей Югры. Фото с сайта департамента культуры ХМАО-Югры
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Фестивальная ночь в рамках 17-го фестиваля «Дух огня» состоялась в субботу, 2 марта, в Ханты-Мансийске.

Этот уникальный арт-проект проводится уже во второй раз и стал «фишкой» кинофорума. В этом году его посетили более 2 тысяч человек.

Как сообщили в депаратменте культуры, с вечера и до глубокой ночи в «Югра-Классик» для гостей работали 7 площадок – от фойе «Свет Оникса» до Большого и Органного залов. И на каждой – сюрприз: встреча с кинозвездой, спектакль, мастер-класс, выступление известного музыканта или целого оркестра.

В открытии «Ночи» приняла участие почетная гостья фестиваля, известная немецкая актриса Настасья Кински. Она поприветствовала участников вечера.

- Сегодня я пообщалась с удивительными, особенными детьми. Эта встреча наполнила меня любовью и благодарностью… Совершайте добрые поступки, вершите благие дела ради мира во всем мире!

Актриса восхитилась зимой и природой сибирского края и отметила, что быть в таком прекрасном месте – для нее особое переживание.

«Гвоздем» фестивальной ночи стала концертная программа, посвященная музыке мирового кино, в исполнении Духового оркестра Югры под управлением маэстро Сергея Свиридова.

Завершилась грандиозная Ночь уже по традиции дискотекой.

Напомним, что акция Фестивальная ночь – один из проектов культурной программы Международного кинофестиваля «Дух огня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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