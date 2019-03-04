В Нижневартовске за мошенничество задержана главный бухгалтер фирмы

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-04T13:28:11+03:00

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Экономическое преступление раскрыли оперативники в Нижневартовске. За хищение денег у фирмы, была задержана главный бухгалтер.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, являясь главным бухгалтером одной из организаций по обработке металла в Нижневартовске, 48-летняя бухгалтер перечислила на свой счет около 44 тысяч рублей.

Подозреваемая, имея право подписи директора и доступ к лицевому счёту предприятия, пользуясь служебным положением, перевела себе деньги на оплату льготного проезда к месту отпуска, хотя таковой ей не полагался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU