2019-03-04T12:59:00+03:00
Общество

В Когалыме ограничат движение транспорта

Водителей просят заранее планировать свой маршрут
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 10 марта, в Когалыме будет ограничено движение транспорта в городе. Об этом сообщает портал города.

«Уважаемые когалымчане и гости города! В связи с проведением праздника «Проводы русской зимы» 10 марта 2019 года в период времени с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут на участке дороги - от перекрестка улиц Мира – Молодежная (дом №14 улица Мира) до перекрестка улиц Мира – Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха) будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств» - говорится в сообщении.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Когалыме на родину выдворили 10 нелегальных мигрантов
В Югре строительную фирму обвиняют в сокрытии от налоговой 33 миллионов рублей
В ХМАО дан старт Кубку России по спортивному туризму
В Сургуте рядом с детским садом «Искорка» обнаружили двух голых окровавленных мужчин
Автоинспекторы Югры за неделю раскрыли четыре угона автомобилей
В Ханты-Мансийске появился новый этно-тур «Живая легенда Югры»
В Когалыме усилят работы по очистке снега
Всевдопокупатель с «Авито» снял с карты продавца из Сургута 200 тысяч рублей
В ближайшие сутки неблагоприятная погода в Югре не изменится
В Когалыме с наркотиками задержали юношу
Фестивальная ночь собрала 2000 жителей Югры
В Нижневартовске за мошенничество задержана главный бухгалтер фирмы
Югорские биатлонисты взяли «золото» и «серебро» на Универсиаде-2019