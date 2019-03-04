В Когалыме ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-04T12:59:00+03:00

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В воскресенье, 10 марта, в Когалыме будет ограничено движение транспорта в городе. Об этом сообщает портал города.

«Уважаемые когалымчане и гости города! В связи с проведением праздника «Проводы русской зимы» 10 марта 2019 года в период времени с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут на участке дороги - от перекрестка улиц Мира – Молодежная (дом №14 улица Мира) до перекрестка улиц Мира – Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха) будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств» - говорится в сообщении.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU