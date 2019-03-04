СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-04T12:55:42+03:00

Югорские биатлонисты взяли «золото» и «серебро» на Универсиаде-2019. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Она проходит в Красноярске

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Югорский биатлонист Никита Поршнев принес еще одну золотую медаль в копилку российской команды на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», спортсмен стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. Поршнев преодолел расстояние за 52 минуты 16,9 секунд.

Серебряная медаль досталась другому отечественному биатлонисту Эдуарду Латыпову, отставшего от соперника на 5,5 секунд. Замкнул тройку лидеров представитель Франции Феликс Эмиль Коте-Пюнель.

Еще одна представительница Югры Екатерина Мошкова стала второй в индивидуальной гонке у женщин. Весь пьедестал гонки заняли российские спортсменки: Наталья Гербулова, Екатерина Мошкова и Елена Чиркова.

- Болельщики кричали мне в след: «Катя, давай! Катя, давай!», и это мотивировало меня, – так прокомментировала свой финишный рывок Екатерина Мошкова. – Вообще мне здесь очень нравится! Отличная трасса, отличная организация.

ИСТОЧНИК KP.RU