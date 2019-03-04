2019-03-04T12:50:35+03:00
Происшествия

Трое жителей Когалыма были обмануты мошенниками

Две жертвы подавали объявления на популярном сайте
Алена Кульмухаметова
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Трое жителей Когалыма были обмануты мошенникамиТрое жителей Когалыма были обмануты мошенникамиФото: Татьяна Коркина
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На минувшей неделе сразу трое горожан обратились в дежурную часть полиции города Когалым с заявлениями о мошеннических действиях.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, в двух случаях потерпевшие продавали на интернет-сайте личные вещи и автомобиль. Им звонили мнимые покупатели и предлагали перевести предоплату за товар, даже не увидев его воочию. Мошенники убеждали назвать данные банковских карт и коды, пришедшие в смс-сообщениях. Таким образом злоумышленники похитили у заявителей 25 тысяч рублей.

В третьем случае потерпевшему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка, после чего сообщил, что его банковская карта заблокирована. Злоумышленник попросил назвать номер карты и пин-код, пришедший в сообщении.

После проведенных манипуляций у потерпевшего были списаны 14 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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