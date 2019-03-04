2019-03-04T12:43:10+03:00
Общество

В Югре оштрафован предприниматель за отсутствие ковриков у свиней

Хрюшки свободно паслись в округе
Алена Кульмухаметова
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В Югре оштрафован предприниматель за отсутствие ковриков у свиней. Фото с сайта Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАОВ Югре оштрафован предприниматель за отсутствие ковриков у свиней. Фото с сайта Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО
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Свиновод из Югры в очередной раз проигнорировал предписания регионального Россельхзнадзора и получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщили в профильном ведомстве, во время проведения внеплановой проверки специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО выявили факт не устранения ранее выявленных нарушений индивидуальным предпринимателем из Югры. В хозяйстве предпринимателя по-прежнему отсутствует ограждение, где содержатся свиньи, нет дезковриков на входе в помещения, не установлена площадка с твердым покрытием для контейнеров для сбора биоотходов, не обустроены навозохранилище и площадка для обеззараживания навоза.

Учитывая угрозу заноса вируса африканской чумы свиней и гриппа птиц на территорию Югры, вндомство обращает внимание югорчан на необходимость принятия мер, направленных на неукоснительное исполнение профилактических требований по недопущению заноса и распространения заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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