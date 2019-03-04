2019-03-04T12:00:29+03:00
Общество

Коммунальщики Нижневартовска устраняют последствия снегопада

Циклон принес с собой метель и снегопад
Алена Кульмухаметова
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Коммунальщики Нижневартовска устраняют последствия снегопада. Фото с сайта администрации города НижневартовскКоммунальщики Нижневартовска устраняют последствия снегопада. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Коммунальные службы Нижневартовска в оперативном режиме ликвидируют последствия обильного снегопада.

На уборку улично-дорожной сети в первую смену направлено более 20 единиц спецтехники. Она задействована только на очистке улично-дорожной сети. Дополнительные машины выведены на уборку тротуаров. За микрорайоны отвечают управляющие компании.

Как рассказали управления по дорожному хозяйству и благоустройству города, все дорожные службы переведены на усиленный вариант несения службы. Специалисты патрулируют улицы. Очищенную от снега проезжую часть посыпают песчано-соляной смесью, чтобы не допустить образования наледи в связи с перепадами температуры воздуха.

По информации метеослужбы АО «Нижневартовскавиа», циклон, пришедший с запада, вернул в наш город зиму. Холодный фронт принес с собой метель и снегопад, который в течение дня еще будет напоминать о себе. По словам экспертов, такая погода может продержаться до утра 5 марта. После – влияние циклона пойдет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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