В Нягани работодателя оштрафовали за приём на работу экс-налоговика

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-04T11:55:06+03:00

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Мировой судья города Нягань оштрафовала кадровика ООО «АвтоДом" за приём на работу бывшего государственного служащего-сотрудника налоговой службы.

Ранее прокуратура Нягани провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в указанной фирме и выяснила, что ответственное должностное лицо общества приняло на работу бывшего государственного служащего-сотрудника налоговой службы. При этом, в установленный законом 10-дневный срок в адрес прежнего работодателя все необходимые сведения, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции, не направлены.

В связи с этим прокурор города возбудил в отношении должностного лица производство по делу об административном правонарушении.

Ответственный за приём на работу был наказан.

ИСТОЧНИК KP.RU