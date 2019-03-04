В Нягани работодателя оштрафовали за приём на работу экс-налоговика
Мировой судья города Нягань оштрафовала кадровика ООО «АвтоДом" за приём на работу бывшего государственного служащего-сотрудника налоговой службы.
Ранее прокуратура Нягани провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в указанной фирме и выяснила, что ответственное должностное лицо общества приняло на работу бывшего государственного служащего-сотрудника налоговой службы. При этом, в установленный законом 10-дневный срок в адрес прежнего работодателя все необходимые сведения, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции, не направлены.
В связи с этим прокурор города возбудил в отношении должностного лица производство по делу об административном правонарушении.
Ответственный за приём на работу был наказан.
ИСТОЧНИК KP.RU