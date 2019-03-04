В Нижневартовске летом отремонтируют 14 километров дорог

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-04T11:47:31+03:00

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Предстоящая ремонтная дорожная кампания станет самой большой за всю историю Нижневартовска. 14 километров дорог планируют капитально отремонтировать этим летом. В «асфальт закатают» 550 млн рублей.

- Для сравнения, в прошлом году на ремонт дорог было выделено около 200 млн рублей. Федеральные средства город получит благодаря включению в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Все дороги прошли диагностику, был проведен опрос жителей. На основании этих данных сформирован список из 14 участков, где пройдет капитальный ремонт. При наличии дополнительного финансирования, также будем ремонтировать и другие дороги, - рассказала заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Ирина Воликовская.

Учитывая предстоящий колоссальный объем работ, который необходимо выполнить в небольшой теплый нижневартовкий сезон, глава города Василий Тихонов поручил провести ремонт дорог так, чтобы не создавать дискомфорт для жителей и кардинально не нарушать ритм города.

- Для того, чтобы ремонтная кампания прошла комфортно для всех участников движения, разрабатываем удобную логистическую схему: графики ремонта каждой дороги, планируем внесение изменений в маршруты общественного транспорта. Некоторые неудобства все равно могут быть. Жителям нужно быть готовыми и отнестись с пониманием. Данные работы направлены на то, чтобы Нижневартовск стал еще комфортнее и удобнее для всех жителей, - подчеркнула Ирина Воликовская.

Помимо капитального ремонта в рамках нацпроекта запланировано строительство улицы Нововартовской. Она станет дублером улице Лопарева. Начать работы намерены в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU