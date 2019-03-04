2019-03-04T11:42:07+03:00
Происшествия

В Сургутском районе мошенники обманули заказчика дизтоплива на 800 тысяч рублей

Водитель бензовоза пытался вывезти неоплаченный товар
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе мошенники обманули заказчика дизтоплива на 800 тысяч рублейВ Сургутском районе мошенники обманули заказчика дизтоплива на 800 тысяч рублейФото: Комсомольская правда
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Водитель автоцистерны с топливом позвонил в полицию и сообщил, что его бензовоз насильно удерживают сотрудники промышленной базы. Выяснилось, что обманутыми оказались все участники потасовки.

Полицейские выяснили, что в компанию поступила заявка на поставку 24 тонн дизтоплива. По пути следования на телефон водителю поступил звонок от, якобы, заказчика, который пообещал встретить его на территории промышленной базы.

При въезде водителя встретил мужчина, который произвел анализ качества товара, после чего потребовал произвести отгрузку. Водитель отказался, так как, связавшись с представителем компании, узнал, что деньги за товар не поступили. Однако директор фирмы, решивший приобрести топливо, доказывал, что перевел их на счет продавца. После чего участники конфликта обратились в полицию.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили, что потерпевшие попались на уловки мошенника. Он вел переговоры сразу с двумя потерпевшими сторонами, продающей топливо и желающей его приобрести по низкой цене. В итоге сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время полицейские ищут преступников, совершивших преступление.

Также стоит отметить, что в 2016 году совершено преступление по аналогичной схеме, сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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