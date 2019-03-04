2019-03-04T11:16:34+03:00
Происшествия

В Сургуте судят вахтовика из Тюмени за полученные на сироту 3 миллиона рублей

Мужчине грозит десять лет тюрьмы
Поделиться:
В Сургуте судят вахтовика из Тюмени за полученные на сироту 3 миллиона рублейВ Сургуте судят вахтовика из Тюмени за полученные на сироту 3 миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Бывший житель Сургута переехал с усыновлённым ребёнком в Тюмень, ног выплаты из Югры получал ещё десять лет. Надзорные органы спохватились, когда ребёнок вырос.

Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тюмени. Мужчина обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, мужчина переехал в мае 2006 года вместе с семьей, в том числе и с усыновленным ребенком, на постоянное место жительство в Тюмень, но работал в Сургуте вахтовым методом. Законом ХМАО-Югры «О формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размерах денежных средств на содержание ребенка, об оплате труда приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитателей детских домов семейного типа, о единовременных пособиях при передаче ребенка на воспитание в семью, устройстве на патронатное воспитание в ХМАО-Югре» предусмотрены выплаты денег на содержание усыновленных несовершеннолетних детей. Мужчина являлся получателем пособия. Зная о том, что в случае переезда в другой субъект РФ выплаты будут прекращены, он администрацию Сургута о проживании на территории Тюмени не уведомил и на протяжении более 10 лет предоставлял документы, подтверждающие факт проживания в Сургуте. Всего за указанный период обвиняемым похищены более 2,8 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунальщики Нижневартовска устраняют последствия снегопада
В Нягани работодателя оштрафовали за приём на работу экс-налоговика
В Нижневартовске летом отремонтируют 14 километров дорог
В Сургутском районе мошенники обманули заказчика дизтоплива на 800 тысяч рублей
В марте в Югре разработают проект парка «Россия – моя история»
В Ханты-Мансийске судят пьяного водителя по вине которого погиб ребёнок
В Югре появился калькулятор для расчёта платежа за мусор
В Нягани автоинспекторы задержали за пьяное вождение лишённую прав женщину
В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» молодёжь придумала концепцию города мечты
В Нефтеюганске с «синтетикой» задержали 20-летнего парня
В ХМАО в массовом ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса пострадали 7 человек
В Югре ожидается ухудшение погодных условий
За минувшие выходные в Югре в 7 ДТП пострадали 10 человек. Есть погибшие
Югру посетила делегация ассоциации «Оленеводы мира»
В Сургуте нетрезвой с наркотиками задержана водитель «Хендэ Elantra»
Два человека погибли и трое пострадали в результате жуткого ДТП на трассе «Сургут – Когалым»
Стеллажи и ноутбук стали добычей югорских воришек в минувшие выходные