СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-04T11:16:34+03:00

В Сургуте судят вахтовика из Тюмени за полученные на сироту 3 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Бывший житель Сургута переехал с усыновлённым ребёнком в Тюмень, ног выплаты из Югры получал ещё десять лет. Надзорные органы спохватились, когда ребёнок вырос.

Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тюмени. Мужчина обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, мужчина переехал в мае 2006 года вместе с семьей, в том числе и с усыновленным ребенком, на постоянное место жительство в Тюмень, но работал в Сургуте вахтовым методом. Законом ХМАО-Югры «О формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размерах денежных средств на содержание ребенка, об оплате труда приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитателей детских домов семейного типа, о единовременных пособиях при передаче ребенка на воспитание в семью, устройстве на патронатное воспитание в ХМАО-Югре» предусмотрены выплаты денег на содержание усыновленных несовершеннолетних детей. Мужчина являлся получателем пособия. Зная о том, что в случае переезда в другой субъект РФ выплаты будут прекращены, он администрацию Сургута о проживании на территории Тюмени не уведомил и на протяжении более 10 лет предоставлял документы, подтверждающие факт проживания в Сургуте. Всего за указанный период обвиняемым похищены более 2,8 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU