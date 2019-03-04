В марте в Югре разработают проект парка «Россия – моя история»

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-04T10:51:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Реализацию проекта «Создание исторического парка «Россия – моя история» в Сургуте обсудили на заседании правительства Югры.

Заместитель главы региона Юрий Южаков сообщил, что ранее были проведены регистрационные мероприятия по созданию автономной некоммерческой организации «Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Ожидается, что до 22 марта будет сформирован дизайн-проект организации выставочного пространства.

- Застройщиком совместно с фондом гуманитарных проектов разработано техническое задание на проектирование с экспликацией помещений для размещения исторического парка, ведется работа по согласованию архитектурных фасадов. Также разработана концепция создания общественного пространства на прилегающей территории. Проектные работы начнутся уже в апреле, – проинформировал участников совещания Юрий Южаков.

Отметим, что в Сургуте было разработано несколько эскизных проектов объекта, которые были представлены жителям муниципалитета, после чего 26 февраля состоялось рейтинговое голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU