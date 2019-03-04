2019-03-04T10:45:57+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске судят пьяного водителя по вине которого погиб ребёнок

Мужчина сбил на тротуаре двух человек
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске судят пьяного водителя по вине которого погиб ребёнок. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийске судят пьяного водителя по вине которого погиб ребёнок. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Два пешехода, один из которых погиб, получили травмы по вине нетрезвого водителя в Ханты-Мансийске. Погибшим оказался пятилетний малыш.

Накануне Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автомобиля. Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Согласно материалам дела, 48-летний житель города в октябре 2018 года вечером, будучи пьян, сел за руль автомобиля. Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.

В результате ДТП двое пешеходов получили телесные повреждения, пострадавший, 2013 г.р., скончался в больнице от полученных травм.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нарушитель был заключен под стражу. Ему грозит максимальное наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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