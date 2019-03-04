В Югре появился калькулятор для расчёта платежа за мусор

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-04T10:25:36+03:00

Плательщики сами могут рассчитать ежемесячный платёж

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Региональный оператор установил на собственном сайте программу для расчета платежа за услугу «Обращение с ТКО». Об этом сообщает портал правительства Югры.

Югорчанину необходимо на сайте оператора в программе выбрать где имеено он проживает: многоквартирный или частный дом, указать свой населенный пункт и количество проживающих. Программа автоматически выдаст размер ежемесячного платежа. Формула расчета платежа: «Тариф x норматив х количество проживающих в помещении: 12 месяцев = ежемесячный платеж».

Напомним, тариф на услугу по обращению с ТКО устанавливает региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На территории «южной зоны» у всех муниципалитетов тариф для физических лиц единый – 731,80 р.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов определяет каждое муниципальное образование. Из-за разности норматива может отличаться сумма платежа в разных населенных пунктах.

К примеру, в Ханты-Мансийске платеж в многоквартирном доме на одного человека: 133,55 р. (731,80 х 2,19 х 1:12).

А в пгт. Междуреченский Кондинского района аналогичный платеж 111,29 р. (731,80 х 1,825 х 1:12).

ИСТОЧНИК KP.RU