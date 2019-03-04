В Нягани автоинспекторы задержали за пьяное вождение лишённую прав женщину

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-04T09:59:02+03:00

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За минувшие выходные в Югре госавтоинспекторами были задержаны 37 нетрезвых водителей. Среди нарушителей были женщины.

Так, дознавателями города Нягань возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней женщины. Будучи лишенная прав на управление транспортным средством, женщина повторно села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 102 преступления, раскрыто 69, из них: один случай грабежа, 10 фактов мошенничества, 15 краж и 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU