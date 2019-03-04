В Нягани автоинспекторы задержали за пьяное вождение лишённую прав женщину
За минувшие выходные в Югре госавтоинспекторами были задержаны 37 нетрезвых водителей. Среди нарушителей были женщины.
Так, дознавателями города Нягань возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней женщины. Будучи лишенная прав на управление транспортным средством, женщина повторно села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 102 преступления, раскрыто 69, из них: один случай грабежа, 10 фактов мошенничества, 15 краж и 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU