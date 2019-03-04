СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-04T09:55:14+03:00

В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» молодёжь придумала концепцию города мечты. Фото с сайта правительства Югры

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В рамках форума творческой молодежи «Креативный город» прошла деловая игра «Культурный код». Участники игры вместе с губернатором региона Натальей Комаровой отметили важные тенденции в разных областях жизни города и создали карту-основу для формулы креативной Югры.

Как сообщили в правительстве Югры, форум творческой молодёжи Югры «Креативный город» проходит впервые с 1 по 4 марта 2019 года в Ханты-Мансийске в рамках Международного кинофестиваля «Дух огня». Центральной темой форума стала социальная значимость креативных индустрий и их роль в городском развитии.

- Мне очень понравилось, что во всех ваших предложениях в приоритетах были гуманитарные ценности. Я считаю, что это очень здоровое, правильное направление мыслей для личностного роста, – сказала Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU