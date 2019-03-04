2019-03-04T09:55:14+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» молодёжь придумала концепцию города мечты

Форум творческой молодёжи Югры «Креативный город» проходит впервые
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» молодёжь придумала концепцию города мечты. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» молодёжь придумала концепцию города мечты. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

В рамках форума творческой молодежи «Креативный город» прошла деловая игра «Культурный код». Участники игры вместе с губернатором региона Натальей Комаровой отметили важные тенденции в разных областях жизни города и создали карту-основу для формулы креативной Югры.

Как сообщили в правительстве Югры, форум творческой молодёжи Югры «Креативный город» проходит впервые с 1 по 4 марта 2019 года в Ханты-Мансийске в рамках Международного кинофестиваля «Дух огня». Центральной темой форума стала социальная значимость креативных индустрий и их роль в городском развитии.

- Мне очень понравилось, что во всех ваших предложениях в приоритетах были гуманитарные ценности. Я считаю, что это очень здоровое, правильное направление мыслей для личностного роста, – сказала Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунальщики Нижневартовска устраняют последствия снегопада
В Нягани работодателя оштрафовали за приём на работу экс-налоговика
В Нижневартовске летом отремонтируют 14 километров дорог
В Сургутском районе мошенники обманули заказчика дизтоплива на 800 тысяч рублей
В Сургуте судят вахтовика из Тюмени за полученные на сироту 3 миллиона рублей
В марте в Югре разработают проект парка «Россия – моя история»
В Ханты-Мансийске судят пьяного водителя по вине которого погиб ребёнок
В Югре появился калькулятор для расчёта платежа за мусор
В Нягани автоинспекторы задержали за пьяное вождение лишённую прав женщину
В Нефтеюганске с «синтетикой» задержали 20-летнего парня
В ХМАО в массовом ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса пострадали 7 человек
В Югре ожидается ухудшение погодных условий
За минувшие выходные в Югре в 7 ДТП пострадали 10 человек. Есть погибшие
Югру посетила делегация ассоциации «Оленеводы мира»
В Сургуте нетрезвой с наркотиками задержана водитель «Хендэ Elantra»
Два человека погибли и трое пострадали в результате жуткого ДТП на трассе «Сургут – Когалым»
Стеллажи и ноутбук стали добычей югорских воришек в минувшие выходные