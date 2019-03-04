2019-03-04T09:50:59+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске с «синтетикой» задержали 20-летнего парня

Он пытался сбыть наркотики
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нефтеюганске с «синтетикой» задержали 20-летнего парня. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Нефтеюганске с «синтетикой» задержали 20-летнего парня. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Наркоторговца вычислили и задержали стражи порядка города Нефтеюганск. Молодому человеку быстрый заработок предложили в Интернете.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, нефтеюганец был задержан в результате совместных оперативных мероприятий сотрудниками полиции из округа и города Нефтеюганска.

У задержанного было обнаружено семнадцать свёртков с порошкообразным веществом. Химическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения, общей массой более 50 граммов.

Как пояснил злоумышленник, неизвестный в интернет-переписке предложил ему быстрый заработок. Для этого молодому человеку необходимо было реализовать наркотики на территории города посредством «закладок».

В отношении нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ» и избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунальщики Нижневартовска устраняют последствия снегопада
В Нягани работодателя оштрафовали за приём на работу экс-налоговика
В Нижневартовске летом отремонтируют 14 километров дорог
В Сургутском районе мошенники обманули заказчика дизтоплива на 800 тысяч рублей
В Сургуте судят вахтовика из Тюмени за полученные на сироту 3 миллиона рублей
В марте в Югре разработают проект парка «Россия – моя история»
В Ханты-Мансийске судят пьяного водителя по вине которого погиб ребёнок
В Югре появился калькулятор для расчёта платежа за мусор
В Нягани автоинспекторы задержали за пьяное вождение лишённую прав женщину
В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» молодёжь придумала концепцию города мечты
В ХМАО в массовом ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса пострадали 7 человек
В Югре ожидается ухудшение погодных условий
За минувшие выходные в Югре в 7 ДТП пострадали 10 человек. Есть погибшие
Югру посетила делегация ассоциации «Оленеводы мира»
В Сургуте нетрезвой с наркотиками задержана водитель «Хендэ Elantra»
Два человека погибли и трое пострадали в результате жуткого ДТП на трассе «Сургут – Когалым»
Стеллажи и ноутбук стали добычей югорских воришек в минувшие выходные