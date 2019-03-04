СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-04T09:50:59+03:00

В Нефтеюганске с «синтетикой» задержали 20-летнего парня. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Наркоторговца вычислили и задержали стражи порядка города Нефтеюганск. Молодому человеку быстрый заработок предложили в Интернете.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, нефтеюганец был задержан в результате совместных оперативных мероприятий сотрудниками полиции из округа и города Нефтеюганска.

У задержанного было обнаружено семнадцать свёртков с порошкообразным веществом. Химическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения, общей массой более 50 граммов.

Как пояснил злоумышленник, неизвестный в интернет-переписке предложил ему быстрый заработок. Для этого молодому человеку необходимо было реализовать наркотики на территории города посредством «закладок».

В отношении нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ» и избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU