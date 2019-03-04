В Нефтеюганске с «синтетикой» задержали 20-летнего парня
Наркоторговца вычислили и задержали стражи порядка города Нефтеюганск. Молодому человеку быстрый заработок предложили в Интернете.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, нефтеюганец был задержан в результате совместных оперативных мероприятий сотрудниками полиции из округа и города Нефтеюганска.
У задержанного было обнаружено семнадцать свёртков с порошкообразным веществом. Химическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения, общей массой более 50 граммов.
Как пояснил злоумышленник, неизвестный в интернет-переписке предложил ему быстрый заработок. Для этого молодому человеку необходимо было реализовать наркотики на территории города посредством «закладок».
В отношении нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ» и избрана мера пресечения в виде ареста.
Отметим, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU