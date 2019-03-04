СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-04T09:45:06+03:00

В ХМАО в массовом ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса пострадали 7 человек. Фото из группы "ЧП Нягань" в соцсети ВКонтакте

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В Ханты-Мансийском автономном округе на 4-м км автодороги «Нягань – Талинка» за стелой столкнулись два большегрузных автомобиля и микроавтобус.

По предварительным данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, сегодня в 08:05 на 4 км автодороги «Нягань-Талинка» произошло столкновение двух большегрузов и микроавтобуса: «Volvo» , «МАN» и микроавтобус «Fiat Ducato».

В настоящее время водитель «Volvo» и шесть пассажиров «Fiat Ducato» (мужчины 1990, 1987, 1983, 1966 и женщины 1968 и 1969 годов рождения) доставлены в Няганскую окружную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Два большегруза и микроавтобус столкнулись на трассе под Няганью. Фото из группы "ЧП Нягань" в соцсети ВКонтакте

«Из-за задержки транспорта на месторождениях уже возникают сложности», «у меня отец был в этом микроавтобусе. Жалуется, что разбита бровь и болит спина» - пишут пользователи соцсети ВКонтакте.Очевидцы сообщают, что на трассе образовалась пробка из автомобилей.

В микроавтобусе пострадали 6 человек. Фото из группы "ЧП Нягань" в соцсети ВКонтакте

Отметим, что в Югру пришёл циклон, который принёс сильные снегопады, метель и ветер. В этой связи участилось количество ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/695175" frameborder="0"></iframe> В ХМАО на 4-м км автодороги Нягань - Талинка произошло ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU