В ХМАО в массовом ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса пострадали 7 человек
В Ханты-Мансийском автономном округе на 4-м км автодороги «Нягань – Талинка» за стелой столкнулись два большегрузных автомобиля и микроавтобус.
По предварительным данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, сегодня в 08:05 на 4 км автодороги «Нягань-Талинка» произошло столкновение двух большегрузов и микроавтобуса: «Volvo» , «МАN» и микроавтобус «Fiat Ducato».
В настоящее время водитель «Volvo» и шесть пассажиров «Fiat Ducato» (мужчины 1990, 1987, 1983, 1966 и женщины 1968 и 1969 годов рождения) доставлены в Няганскую окружную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Два большегруза и микроавтобус столкнулись на трассе под Няганью. Фото из группы "ЧП Нягань" в соцсети ВКонтакте
«Из-за задержки транспорта на месторождениях уже возникают сложности», «у меня отец был в этом микроавтобусе. Жалуется, что разбита бровь и болит спина» - пишут пользователи соцсети ВКонтакте.Очевидцы сообщают, что на трассе образовалась пробка из автомобилей.
В микроавтобусе пострадали 6 человек. Фото из группы "ЧП Нягань" в соцсети ВКонтакте
Отметим, что в Югру пришёл циклон, который принёс сильные снегопады, метель и ветер. В этой связи участилось количество ДТП.
В ХМАО на 4-м км автодороги Нягань - Талинка произошло ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU