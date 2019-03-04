2019-03-04T08:55:17+03:00
Общество

В Югре ожидается ухудшение погодных условий

Снегопады и ветер усилятся
Алена Кульмухаметова
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В Югре ожидается ухудшение погодных условий. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Югре ожидается ухудшение погодных условий. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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По данным Ханты-Мансийского гидрометеоцентра в ближайшие дни в Югре ожидается ухудшение погодных условий. В некоторых районах округа порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а температура опустится до -15, -20 градусов, метель, снегопады.

Так, 5 марта синоптики прогнозируют сильный снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью -15,-20 градусов, по северо-западу -25,-30 градусов, по востоку -8,-13 градусов, днем -6,-11 градусов, по северо-западу -15,-20 градусов.

6 марта - снег, отдельных районах метель, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура ночью -14,-19 градусов, по северу -23,-28 градусов, по югу -5,-10 градусов, днем 0,-5 градусов, по северо-востоку -10,-15 градусов.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефону 112.

В округе из-за заснеженных трасс участились случаи ДТП. Водителей призывают быть предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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