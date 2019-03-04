СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-04T08:44:39+03:00

За минувшие выходные в Югре в 7 ДТП пострадали 10 человек. Есть погибшие. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика случилось в Сургутском районе. Аврия случилась поздним вечером.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 3 марта в 22:20 на 42 км автодороги Сургут-Когалым Сургутского района произошло столкновение «Хендэ Соната» и «УРАЛ».

В результате ДТП два пассажира автомобиля «Хендэ Соната», девушка и юноша от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель автомобиля «Хендэ Соната» и два его молодых пассажира получили телесные повреждения.

с 1 по 3 марта на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 10 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 37 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 30 – за отказ от медицинского освидетельствования и 9 – за повторное управление с признаками опьянения. 56 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU