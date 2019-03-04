Югру посетила делегация ассоциации «Оленеводы мира»

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-04T08:28:34+03:00

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Делегация ассоциации «Оленеводы мира» посетила накануне Югру. В округ они прибыли для обсуждения вопросов, связанных с проведением в 2021 году в Ханты-Мансийске Всемирного конгресса оленеводов.

В делегацию вошли заместитель председателя правления ассоциации «Оленеводы мира» Ингер Анита Смук, секретарь ассоциации Эльна Мэй Дагни Йохансдаттер Сара, президент совета организации Сергей Харючи.

Они провели рабочую встречу в представителями региональных органов власти по подготовке к мероприятию, где обсудили вопросы создания организационного комитета, перечень стран-участниц, сроки проведения конгресса и другие.

По словам заместителя директора недропользования и природных ресурсов Югры Александра Комиссарова, в конгрессе приняли участие представители федерального агентства по делам национальностей, всех регионов, на территории которых проживают коренные народы, а также делегаты из Финляндии, Норвегии, Швеции и других государств, развивающих оленеводство.

Добавим, что гости мероприятия посетили конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок губернатора Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU