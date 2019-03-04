В Сургуте нетрезвой с наркотиками задержана водитель «Хендэ Elantra»

СЕГОДНЯ 08:21 2019-03-04T08:21:30+03:00

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Накануне Сургутская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и в вождении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции задержали женщину на автомобиле «Хендэ Elantra» в ноябре прошлого года. При себе у нее было 12 граммов наркотиков. Кроме того, сургутянка оказалась пьяна.

Выяснилось, что наркотики женщина получила от неустановленного лица, являющегося руководителем группы, которая занимается распространением наркотиков. Сургутянка собиралась сделать тайники-закладки, отправившись в путь на своем автомобиле, но была задержана полицейскими.

В настоящий момент обвиняемая дожидается суда под стражей. В отношении других участников организованной преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU