2019-03-04T08:13:47+03:00
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в результате жуткого ДТП на трассе «Сургут – Когалым»

Иномарка врезалась в грузовой автомобиль [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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Два человека погибли и трое пострадали в результате жуткого ДТП на трассе «Сургут – Когалым». Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-ЮгрыДва человека погибли и трое пострадали в результате жуткого ДТП на трассе «Сургут – Когалым». Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное ДТП произошло накануне вечером на 42 км автодороги «СургутКогалым» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 28-летний водитель за рулём «Хендай Соната» при обгоне допустил занос своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой «Урал».

Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры

Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Хендай» 23-летняя женщина 19-летний юноша погибли на месте. Водитель легкового автомобиля и 18 и 22-летний пассажиры доставлены в медучреждение Сургута с травмами различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Жуткое ДТП в ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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