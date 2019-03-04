Два человека погибли и трое пострадали в результате жуткого ДТП на трассе «Сургут – Когалым»
Смертельное ДТП произошло накануне вечером на 42 км автодороги «Сургут – Когалым» в Ханты-Мансийском автономном округе.
Как сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 28-летний водитель за рулём «Хендай Соната» при обгоне допустил занос своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой «Урал».
Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры
В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Хендай» 23-летняя женщина 19-летний юноша погибли на месте. Водитель легкового автомобиля и 18 и 22-летний пассажиры доставлены в медучреждение Сургута с травмами различной степени тяжести.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Жуткое ДТП в ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU