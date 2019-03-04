СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-04T08:13:47+03:00

Два человека погибли и трое пострадали в результате жуткого ДТП на трассе «Сургут – Когалым». Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры

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Смертельное ДТП произошло накануне вечером на 42 км автодороги «Сургут – Когалым» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 28-летний водитель за рулём «Хендай Соната» при обгоне допустил занос своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой «Урал».

Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Хендай» 23-летняя женщина 19-летний юноша погибли на месте. Водитель легкового автомобиля и 18 и 22-летний пассажиры доставлены в медучреждение Сургута с травмами различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/695173" frameborder="0"></iframe> Жуткое ДТП в ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU