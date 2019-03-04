Стеллажи и ноутбук стали добычей югорских воришек в минувшие выходные

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-04T08:00:13+03:00

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Одно из преступление раскрыли оперативники из Сургута.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 28-летний подозреваемый, находясь в квартире заявителя, похитил ноутбук стоимостью 24 000 рублей. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

В тот же день в Нижневартовске сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых в краже металлических стеллажей. Сумма ущерба составила 40 500 рублей. Ранее подозреваемые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сотрудники полиции изъяли похищенное.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 11 ранее зарегистрированных преступлений, из них: 2 убийства, один факт причинения телесных повреждений, угон и 4 кражи. Арестовано 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU