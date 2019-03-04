СЕГОДНЯ 07:54 2019-03-04T07:55:09+03:00

В Югре «лицо» Первого канала побывала в аквариуме со скатами и акулами . Фото со страницы Екатерины Андреевой в Instagram

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Ведущая Первого канала Екатерина Андреева во время своего визита в Ханты-Мансийский автономный округ посетила аквариум с экзотическими для Сибири морскими обитателями. О своих впечатлениях Екатерина поделилась на странице в Instagram.

«Обе рты пооткрывали и смотрят друг на друга. Акулы в #сибирь and #когалым . Думала в мерзлоте увижу мамонтенка Любу в крайнем случае, а тут море-окиЯн, скаты и говорящий Кокос. Не путать с орехом-он попугай породы жако. Живет неподалёку от акулины и с девушками кокетничает. Со мной он парой слов перекинулся - а значит принял за свою, так мне сказали. Видео –отчёт в следующих постах сериала #сибирскиенеобычности. И да-там в аквариуме с акулами и скатами -это я» - пишет Екатерина Андреева

Фото со страницы Екатерины Андреевой в Instagram

Подписчики ведущей поразились ее смелости: «Катерина, вы смелее Валдиса Пельша. Респект и уважуха! Он из клетки за акулами наблюдал, а вы с глазу на глаз». «Смелая, красивая, я в ванне боюсь с головой погрузится, а тут ещё акулы».

Добавим, что фотография Екатерины с акулами в аквариуме города Когалым набрала 12561 лайков.

Ранее Екатерина Андреева сфотографировалась в костюме народов ханты в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU