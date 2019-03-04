СЕГОДНЯ 07:16 2019-03-04T07:16:16+03:00

Погода в Югре 4 марта: сильный ветер, снегопад и метели. Фото с сайта pixabay.com

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В понедельник 4 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура -4,-9 градусов, местами -10,-15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Снег, метель. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура -6,-8 градусов.

В Сургуте облачно и сильный снегопад. Ветер южный, юго-западный 9-17 метров в секунду. Температура воздуха:-4, -5 градусов.

В Нижневартовске облачно, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 9-18 метров в секунду. Температура воздуха: -1, 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU