2019-03-03T15:22:57+03:00
Звезды

В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» покажут 170 фильмов

Югорчане представят свои работы
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» покажут 170 фильмов. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» покажут 170 фильмов. Фото с сайта правительства Югры
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Впервые в конкурсной программе Международного кинофестиваля «Дух Огня» мировая премьера фильма на языке ханты «Хон юш», что означает «Путь от Оби». Его автор — ямальская журналистка, писательница, знаток фольклора народа ханты Зинаида Лонгортова.

Фестиваль кинодебютов в 17-й раз открылся 1 марта в Ханты-Мансийске. В нём принимают участие таланты из 16 стран мира — Россия, Аргентина, Бразилия, США, ЮАР, Германия, Индия, Португалия, Франция, Турция, Швеция, Греция, Чехия, Польша, Филиппины, Бельгия.

В программе дебютного кино — 170 показов фильмов самых разных жанров. Здесь также — выставка памяти известного кинорежиссера Станислава Говорухина.

- Наш кинофестиваль посвящен театру и кино, тому, что тесно связывает эти две творческие линии. Для нас очень важно, что режиссеры, актеры рассуждают о мире и о том, кто и как создает условия для него. Мир в переводе с языков ханты и манси — люди, народ. Во все времена свет и силу народам земли дает огонь. Обские угры называют огонь «най ангки». Най — священное слово, мы дарим его для вас, излучающее свет, тепло, радость, добро, — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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