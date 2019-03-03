В Ханты-Мансийске в профессиональном мастерстве соревнуются 22 оленевода

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-03T14:26:28+03:00

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Гонки на оленьих упряжках, лыжах и охотничьих «подволоках», метание тынзяна на хорей, конкурсы по укладке и перевозке дров на нартах, по снаряжению и разборке упряжки идут сегодня в Ханты-Мансийске на соревнованиях оленеводов.

Гонки на оленьих упряжках. Фото с сайта правительства Югры

На участие в конкурсе на кубок губернатора Югры заявились 22 оленевода из Белоярского, Березовского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов. Они борются за звания «Абсолютного чемпиона», «Ветерана оленеводства», «Самого молодого оленевода», «Чемпиона многоборья» и другие.

Уже прошел 1-й этап, где проверяли знания по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, методах их содержания и разведения, основным болезням. Сегодня – соревнования.

Дегустация блюд в чуме. Фото с сайта правительства Югры

Для гостей и участников идёт ярмарка югорских предпринимателей. Также гостям праздника нравится дегустация национальных блюд из оленины и рыбы, катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки.

Бойкая ярмарка пользуется спросом. Фото с сайта правительства Югры

- Это традиционный конкурс, и я хочу пригласить сюда каждого. Очень важно, чтобы мы поддержали с вами участников. Здесь те, кто любит свою землю и все, что нас окружает, – сказала глава региона Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU