2019-03-03T14:26:28+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске в профессиональном мастерстве соревнуются 22 оленевода

Зрителей ожидает незабываемое зрелище
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске в профессиональном мастерстве соревнуются 22 оленевода. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Ханты-Мансийске в профессиональном мастерстве соревнуются 22 оленевода. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

Гонки на оленьих упряжках, лыжах и охотничьих «подволоках», метание тынзяна на хорей, конкурсы по укладке и перевозке дров на нартах, по снаряжению и разборке упряжки идут сегодня в Ханты-Мансийске на соревнованиях оленеводов.

Гонки на оленьих упряжках. Фото с сайта правительства Югры

Гонки на оленьих упряжках. Фото с сайта правительства Югры

На участие в конкурсе на кубок губернатора Югры заявились 22 оленевода из Белоярского, Березовского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов. Они борются за звания «Абсолютного чемпиона», «Ветерана оленеводства», «Самого молодого оленевода», «Чемпиона многоборья» и другие.

Уже прошел 1-й этап, где проверяли знания по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, методах их содержания и разведения, основным болезням. Сегодня – соревнования.

Дегустация блюд в чуме. Фото с сайта правительства Югры

Дегустация блюд в чуме. Фото с сайта правительства Югры

Для гостей и участников идёт ярмарка югорских предпринимателей. Также гостям праздника нравится дегустация национальных блюд из оленины и рыбы, катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки.

Бойкая ярмарка пользуется спросом. Фото с сайта правительства Югры

Бойкая ярмарка пользуется спросом. Фото с сайта правительства Югры

- Это традиционный конкурс, и я хочу пригласить сюда каждого. Очень важно, чтобы мы поддержали с вами участников. Здесь те, кто любит свою землю и все, что нас окружает, – сказала глава региона Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» покажут 170 фильмов
Широкую Масленицу всю неделю с размахом будут отмечать жители Нижневартовска
В Югре экстремальный забег на снегоходах стал международным
Губернатор Югры Наталья Комарова открыла страничку теперь в Instagram
Погода в Югре 3 марта: сильный снегопад и ветер
Солист «Ласкового мая» потерял сознание в самолёте рейсом «Москва-Сургут»
Югорская спортсменка - победительница XII традиционного международного Ростех Деминского лыжного марафона
Жительница Ханты-Мансийска доверилась тюменцу и лишилась денег
В Ханты-Мансийске открылась выставка картин режиссёра фильма "Ворошиловский стрелок"
Тюменский пекарь обманула газосварщика из Ханты-Мансийска
Погода в Югре 2 марта: тепло и ветрено
Летом Югра примет Всемирные игры юных соотечественников
В Югре учителям повысят зарплату на 4 процента
В Мегионе наркомана лишили прав
В Югре инспекторы будут штрафовать рыбаков за парковки на льду
Сбербанк снизил минимальные ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В Нефтеюганске летом установят новую спортивную площадку, вазоны и скамейки