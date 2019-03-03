СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-03T13:03:59+03:00

Широкую Масленицу всю неделю с размахом будут отмечать жители Нижневартовска. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Изменить размер текста: A A

На протяжении предстоящей масленичной недели для жителей и гостей Нижневартовска учреждения культуры проведут развлекательные мероприятия. Они будут проводиться в микрорайонах города. Завершится развлекательный марафон общегородским праздником на площади Нефтяников и конкурсом–выставкой кулинарного мастерства «Блин - 2019».

Первые мероприятия ожидаются уже в понедельник, 4 марта. Днём на улице Интернациональная представят музыкальную программу для детей и взрослых «Масленичные гулянья». На следующий день в 14 микрорайоне состоится праздничное мероприятие «Блинная викторина». В этот же день школа №2 готовит развлекательную программу «Широкая Масленица»: песни, игры, состязания, хороводы и многое другое. Веселые артисты ДК «Октябрь», зажигательная музыка, традиционные развлечения станут отличными спутниками хорошего настроения в Масленичную неделю. На улице улица 60 лет Октября, 11-А также запланирована программа «Масленичный переполох». Тематическая программа «Масленица –лакомка!», где будут угощать гостей блинами, запланирована на улица Ханты-Мансийская,25-Б 7 марта.

Самые массовые гуляния запланированы на 10 марта. «Проводы зимы» на площади Нефтяников соберут самое большое количество участников. Артисты готовят театрализованное представление и концертную программу с участием творческих коллективов Центра национальных культур. На площади Нефтяников зрители и гости города смогут принять участие в тематических площадках:

Веселые цыгане в сопровождении медведя предскажут судьбу. Забавные скоморохи будут угощать всех гостей праздника конфетами, баранками, дарить воздушные шары.

В этот же день на площади искусств состоится народный конкурс – выставка кулинарного мастерства «Блин – 2019». В программе мероприятия - презентация блинов, работа игровых площадок, концертная программа творческих коллективов Дворца искусств. Дегустация и народное голосование за лучший блин.

ИСТОЧНИК KP.RU