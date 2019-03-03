СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-03T10:47:00+03:00

В Югре экстремальный забег на снегоходах стал международным. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В Ханты-Мансийске состоялась IV патриотическая акция «Экстремальный снегоходный пробег к месту слияния рек Обь и Иртыш».

По информации организаторов, она стала рекордной по количеству участников: в этом году к ней присоединились 270 человек.

География участников также значительно расширилась, к акции подключились жители Москвы, Новороссийска, Нижневартовска и Сургута, а также гости Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» из Польши, Чехии и Греции.

Снегоходы выстроились в слово "Югра". Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Стартовав в полдень с автостоянки на улицы Объездная, группа участников на снегоходах и вездеходной технике проехала по маршруту длиной 17 км к месту слияния Оби и Иртыша, где установлена памятная стела «Солдатам России». В конечной точке заезда состоялся флешмоб: снегоходная техника выстроилась в слова «Россия» и «Югра».

В месте проведения мероприятия участников ожидали спортивные состязания в керлинге на чайниках, перетягивание каната и боулинг с использованием тюбингов. Желающие согревались чаем с выпечкой и отведали горячую полевую кашу.

ИСТОЧНИК KP.RU