Погода в Югре 3 марта: сильный снегопад и ветер

СЕГОДНЯ 06:47 2019-03-03T06:47:56+03:00

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В воскресенье 3 марта в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют сильный снегопад, метель. Ветер переменных направлений умеренный порывистый до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -3,-8 градусов, местами -13,-18 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно и сильный снегопад. Ветер юго-восточный, восточный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -3 градуса.

В Сургуте облачно, снегопад. Ветер юго-восточный, восточный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха: -7, 3 градуса.

В Нижневартовске облачно, снегопад. Ветер юго-восточный 9-18 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU